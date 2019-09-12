جامعة المؤسس تعلن عن وظائف معيدات

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت كلية الدراسات العليا التربوية بجامعة المؤسس، عن توفر وظيفة (معيد) والمخصصة لقسم التربية الخاصة تخصص (موهبة / الاعاقة الفكرية / الاعاقة البصرية) طالبات عدد (3) للعام الدراسي 1440 / 1441هـ.

وأوضحت أن الشروط هي:

1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2- أن تكون المتقدمة حاصلة على الدرجة الجامعية في تخصص (الموهبة) (الاعاقة العقلية – الفكرية) (الاعاقة البصرية) من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

3- أن لا يقل تقدير المتقدمة في البكالوريوس عن جيد جدا.

4- أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك.

5- أن لا يتجاوز عمر المتقدمة عن 30 سنه.

6- أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة المطلوبة في التوفل أو STEP أو IELTS.

7- ان تكون المتقدمة حاصلة على درجة القدرات للجامعيين أو ما يعادلها.

8- أن تكون المتقدمة حديثة التخرج.

9- أن تكون المتقدمة غير موظفة في القطاع الحكومي.

وأشارت إلى أن الطلبات مصحوبة بالأوراق الثبوتية من وثيقة تخرج وكشف درجات معتمد وشهادات امتحانات اللغة والدورات والدبلومات إن وجدت، تُقدم إلى مكتب وكيلة كلية الدراسات العليا التربوية بشطر الطالبات بمبنى الخنساء الدور الثاني غرفة رقم (22) وذلك اعتبارًا من تاريخ 13 /1 /1441هــ الى تاريخ 20 /1 /1441هـ خلال الدوام الرسمي .