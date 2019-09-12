ما فعله والد العروس ليلة عقد القران أهان الزوج.. طلاق في 15 دقيقة

أبو ظبي(صدى):

شهدت الإمارات، عملية طلاق قد تكون هي الأسرع في التاريخ، إذ طلّق الرجل زوجته بعد 15 دقيقة من عقد القران.

واعتبر الزوج، أن ما فعله والد العروس ليلة عقد القران إهانة لكرامته، وقرّر تطليق الزوجة في هذه الفترة الوجيزة.

وكان الاتفاق بين والد العروس والعريس، على دفع 100 ألف درهم (30.000 دولار) كمهر، تتمّ كتابتها في عقد الزواج، منها 50 ألفاً عند توقيع العقد، وبقية المبلغ عقب الخروج من المحكمة.

وتوجه الأقارب إلى مكتب القاضي لتوقيع العقد، وتنفيذ الجزء الأول من الاتفاق، وبعدها مباشرة طالب الأب زوج ابنته بدفع بقية المبلغ.

من جانبه، طلب الزوج مهلة 5 دقائق لإحضار المبلغ من مركبته، لكن الأب أصرّ على استلام المبلغ فورًا، وإرسال أحد الأصدقاء لإحضار المبلغ، فشعر الزوج بالإهانة، وطلق زوجته قبل أن تمرّ 15 دقيقة على عقد الزواج.