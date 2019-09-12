لوشيسكو: كويلار جاهز للفيحاء.. وانضمام الدوليين للمنتخب مزعج

ماجد محمد(صدى):

أكد الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم، لاعب النادي الجديد غوستافو كويلار يشارك في التدريبات وجاهز لمواجهة الفيحاء يوم السبت القادم.

وقال في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: ” كويلار مستمر على رتم المباريات، وآخر مباراة خاضها كانت بداية هذا الشهر لذلك لا أرى صعوبة أو مانع لمشاركته السبت ” .

كما أشار إلى أن ” محمد البريك جاهز للعودة للمباريات لكن لن نخاطر به ” ، معتبرًا أن ” انضمام الدوليين للمنتخب مزعج لأي مدرب خصوصاً في فترة الإعداد، لكن نحن يجب أن نتأقلم ونحن محظوظين لأننا نمثل أفضل نادي في آسيا ” .

وتابع: ” نحن كمدربين يجب أن نهيئ المجموعة بالصورة الأمثل لكي نقدم أعلى المستويات، الفيحاء فريق منظم دفاعياً، وبالطبع لن تكون المباراة سهلة، وسنسعى لإسعاد جماهيرنا ” .

واستكمل: ” الهلال هو الفريق الأكثر نجاعاً في الجانب الهجومي، وطريقتنا تجعلنا فعالين في خط المقدمة، والمنظومة هي من فرضت ذلك لا الأسماء ” .

واختتم: ” حينما نخص الجانب الهجومي من الفريق، لا ينبغي علينا نسيان باقي الخطوط، لأننا نعمل كفريق وهذا ما يجعل الفريق يحقق الانتصارات ” .

يواجه الهلال نادي الفيحاء يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.