فوجىء الجميع بمرضه.. وفاة رجل أمن أثناء مناوبته بمركز صحي بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

رحل رجل أمن مساء أمس، أثناء مناوبته بمركز صحي قوى الأمن بالباحة في مقر المركز .

وكان المتوفي برتبة رقيب، وتوفى بشكل مفاجيء في مقر غرفة المناوبة والاستلام في مركز صحي قوى الأمن بالباحة.

وحاول أحد موظفي المركز الاتصال به لسؤاله عما إن كان يريد وجبة عشاء، ولكنه لم يُجب.

وبعد مرور ساعتين وعندما لم يجب على الاتصالات؛ توجّه الموظف لمقر مناوبته في المركز ففوجئ به ملقى على الأرض وكان متوفي.

واكتشف زملاء رجل الأمن الراحل أنه كان مريض سكري منذ 5 سنوات ولكنه أخفى عنهم؛ حيث عثر في جيب المتوفى على إبرة ” أنسولين “.

وتقررت الصلاة على الفقيد بعد صلاة الجمعة بمحافظة العقيق.