انطلاق الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الجمعة

محمد السعران(صدى):

تنطلق الجمعة مباريات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ3 مباريات.

ويستضيف التعاون نظيره العدالة، على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، في نفس توقيت مباراة ضمك والاتحاد، على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

ويختتم النصر والشباب مباريات اليوم الأول من الجولة الثالثة، عندما يلتقيان على ملعب استاد الملك فهد الدولي.

وتُستأنف مباريات الجولة الثالثة يوم السبت، عندما يستضيف فريق الهلال نظيره الفيحاء، على ملعب استاد جامعة الملك سعود.

ويستضيف أبها نظيره الرائد في نفس التوقيت على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، قبل أن يختتم الأهلي والوحدة مباريات اليوم الثاني على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتنقضي منافسات الجولة الثالثة يوم الأحد بمباراتين، حيث يلتقي فريقا الحزم والاتفاق على ملعب نادي الحزم، قبل أن يختتم الفيصلي والفتح مباريات الجولة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.