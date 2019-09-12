بالفيديو.. مدربة تطوير ذات : الإنجاب بعد الزواج مباشرة يصيب الزوجين بالاكتئاب

أميرة خالد(صدى):

أكد زكية الصقعبي مدربة تطوير ذات، اليوم الخميس، على أن الإنجاب بعد الزواج مباشرة قد يصيب الزوجين أو أحدهما بحالة من الاكتئاب.

وقالت الصقعبي خلال لقاءها في برنامج ” سيدتي ” الذي يُذاع على قناة ” روتانا خليجية ” : بعض الأزواج يهرب من المسؤليات الاجتماعية الجديدة بعد إنجاب زوجته.

وأضافت : الإحساس بالمسؤولية مبكرًا والمبالغة في النفقات بعد إنجاب أول طفل قد يصيب الزوج بالاكتئاب، ومن هنا تبدأ المشاكل، لأن ليس هناك تخطيط ويبدأ يشعر الزوج بالاضطراب ويبدأ هناك صراع بينهم ويترك المسؤولية على الزوجة.