وصول هيونداي سوناتا 2020 الجديدة كلياً للمملكة

الرياض(صدى):

أعلن وكلاء هيونداي في المملكة عن استقبال طراز هيونداي سوناتا الجديد كلياً؛ مركبة السيدان متوسطة الحجم ذات الشهرة الواسعة من الصانع الكوري، والتي تأتي في جيلها الثامن بمظهر كوبيه رياضي أنيق رباعي الأبواب يُبرز أحدث أساليب التصميم التي ابتكرتها العلامة التجارية، وهو التصميم “الرياضي المؤثر” Sensuous Sportiness.

وتمثل مصابيح LED النهارية في أول تصميم من نوعه من هيونداي والمضمَّنة في خطوط الكروم الأمامية، السمة الأكثر تميزاً في المظهر الخارجي الجديد للمركبة سوناتا.

وفي داخل المقصورة، ينسجم تصميم اللوحة الوسطى ولوحة العدادات، الجديدتين، مع المظهر الخارجي الجذاب للمركبة. وينسحب أسلوب التصميم على أدوات التحكّم وعجلة القيادة ثلاثية الأذرع، في حين تُوفّر أزرار التحكّم في نظام الصوت والتكييف، المصممة على هيئة مفاتيح البيانو، مظهراً وملمساً مميزين.

وتشمل تجهيزات المقصورة شاشة لمسية ملونة معيارية بقياس 7 بوصات خاصة بنظام الصوت ومتوافقة مع النظامين Android Auto وApple CarPlay، ووسادة شحن لاسلكي للهواتف الذكية عاملة بالمعيار Qi. وقد أضافت سوناتا الجديدة كلياً منفذ USB للشحن في صف المقاعد الخلفية لمساعدة الركاب على البقاء على اتصال.

وأكّد مايك سونغ، رئيس عمليات هيونداي في إفريقيا والشرق الأوسط ، أن سوناتا الجديدة كلياً تتيح تجربة متميزة للسائق والركاب، مٌضيفاً ، “نطبّق بصورة بديهية مجموعة من التقنيات الجديدة التي نركّز فيها على الراحة الوظيفية، مضيفين مزايا نعرف أن عملاءنا سوف يستخدمونها ويقدّرونها”.