وظائف شاغرة في وزارة الاتصالات على بند الأجور والمستخدمين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفتوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن حاجتها لشغل وظائف شاغرة (للرجال والنساء) على لائحتي بند الأجور والمستخدمين، للعمل بالوزارة بمدينة الرياض.

والوظائف بالمسميات التالية (مُراسل مكتبي، ومأمور سنترال، وعامل، وسائق).

وجاءت تفاصيل الوظائف كالتالي:

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- أن يكون مقر السكن مدينة (الرياض) مع إحضار ما يثبت ذلك.

3- أن يكون المتقدم حاصل على الحد الأدنى من المؤهل العلمي (الابتدائية).

4- أن لا يقل عمر المتقدم عن (20) سنة.

5- أن يكون لائقاً صحياً.

6- أن لا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخله بالشرف أو الأمانة.

7- أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول.

8- أن يكون من المسجلين على نظام (ساعد) بوزارة الخدمة المدنية.

9- أن يكون مستعداً للقيام بمهام الوظيفة.

10- اجتياز المقابلة الشخصية.

و يبدأ التقديم بمشيئة الله تعالى يوم الأحد بتاريخ 1441/01/16هـ وينتهي بنهاية دوام يوم الإثنين بتاريخ 1441/01/17هـ.

تُرسل السيرة الذاتية خلال الفترة الموضحة أعلاه إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):

[email protected]

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