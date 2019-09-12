بالفيديو.. طفل يواسي جدّته المُتعبة :كل الناس تعبانين
أظهر مقطع فيديو متداول اليوم الخميس، طفل يواسي جدّته المُتعبة بعبارة كبيرة في معناها قائلًا: ” اصبري يا جدة.. كل الناس تعبانين “.
وقال الطفل ببراءة ونقاء: جدة، الذي يصبر يبشر بالخير، وأنا ولدك كلن تعبان، وأنا تعبان باقي الرجل الثانية تعبانة وأبشري بالخير والكرم، اصبري يا جدة كلن تعبان ماهو ب نفسنا.
وتأثرت الجدة بكلمات حفيدها البريئة حيث سألت الله له التوفيق والصلاح ودعت له قائلة: الله يوفقك إن شاء الله ويصلح دينك ويحفظ عقلك ودينك إن شاء الله، وأن يجعلك من الصالحين عند رب العالمين.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43390 ] نشر منذ 37 دقيقة
هههههههههههههههههه وهو صادق
ابو حرب[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 22 دقيقة
الله يشافيك ياجده ويطرح البركه فى حفيدك