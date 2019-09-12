السجن و50 ألف ريال غرامة.. توضيح من النيابة العامة عن الرشوة

نايف السالم(صدى):

أصدرت النيابة العامة توضيحًا بشأن الرشوة ومعقوباتها وفقًا لمواد نظام مكاقحة الرشوة.

وقالت النيابة العامة أن أيّ شخص حُدد من قبل المرتشي أوالراشي لتسلّم الرشوة وقبل، أياً كان نوعها أو اسمها سواءً كانت مادية أوغير مادية، مع علمه بالسبب، موجب للمُساءلة الجزائية.

وأضافت أنه هذا الجرم المرتقف ينطوي على جريمة غسل أموال حال إخفاء هذه الرشوة أوتمويهها.

وأكدت أن العقوبات هي: السجن مدة تصل إلى سنتين وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.