فيديو.. معركة دامية بالسيوف والسكاكين في لندن

لندن(صدى):

نشبت مشاجرة عنيفة بين عدد من الرجال في شوارع العاصمة البريطانية لندن في وضح النهار، ما أثار ذعر وخوف المارة في الشوارع.

ووثق مقطع فيديو نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، تجمع أكثر من 20 رجل يحملون أسلحة بيضاء متنوعة بين سكاكين وعصى وأسلحة معدنية، في معاركة دامية يوم الثلاثاء الماضي.

وتدخلت شرطة ميتروبوليتان بعد تلقي العديد من البلاغات، وتم إحراز أحد الأسلحة دون تحديد سبب المعركة العنيفة حتى الآن، كما لم يتم رص أي إصابات أو خسائر في الأرواح.