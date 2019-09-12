بيان من ” تعليم القصيم ” بخصوص نقص الأثاث المدرسي في إحدى المدارس

القصيم(صدى):

صدر بيان عاجل من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، بخصوص مقطع فيديو متداول حول نقص بعض الأثاث المدرسي بأحد فصول مدرسة ابتدائية بمحافظة عيون الجواء.

ولفتت إلى أن الإدارة المختصة وقفت على المدرسة للنظر في الشكوى وتمت معالجتها بشكل فوري، حيث تم تأمين كافة احتياجات المدرسة بشكل كامل.

وأوضحت أن تعليق النظام الإلكتروني للطلبات تسبب بعدم وصول الطلب إلى الإدارة المختصة، مشددة على حرصها على متابعة متطلبات الميدان التعليمي والعناية بالتحديث والتطوير اللازم.

يذكر أن مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فصلا دراسيا غير مكتمل التجهيزات، ويجلس الطلاب فيه على الأرض.