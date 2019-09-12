شركة نجم لخدمات التأمين توفر وظيفة قيادية إدارية لحملة البكالوريوس

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة نجم لخدمات التأمين عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) عن توفر وظيفة قيادية إدارية لحملة البكالوريوس، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى مدير إدارة مكافحة الاحتيال (Anti Fraud Manager).

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، المالية) أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال مكافحة الغش والاحتيال، مجال التدقيق الداخلي، إدارة المخاطر ، و شهادات مهنية (CFE, ACA, ACCA, CIA).

وقالت الشركة أن التقديم بدأ اليوم الخميس 2019/09/12م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب ، و لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

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