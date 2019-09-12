الكشف عن أخطر امرأة في داعش 

بغداد(صدى):

أزاحت خلية الصقور الاستخبارية بالعراق، الستار عن ” المرأة الأخطر على الإطلاق ” بين عناصر هيئة التطوير والتصنيع للمواد الكيميائية والبيولوجية التابعة لتنظيم ” داعش ” ، والتي اعتقلت في وقت سابق.

وتعتبر المدانة الإرهابية أبرار الكبيسي التي صدر بحقها الحكم المؤبد مؤخرا من أبرز الباحثين البيولوجيين المشاركين في برنامج داعش لتصنيع وتدريب عناصر خاصة في هيئة التطوير والتصنيع بالتنظيم الإرهابي على تحضير وإنتاج واستخدام الأسلحة الكيميائية في البلاد والخارج “.

ووثقت اعترافات الإرهابية أبرار الكبيسي وكيف غرر بها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي للانضمام إلى صفوف التنظيم الإرهابي، وتحركاتها داخل وخارج البلاد، فضلا عن استخدامها المواد الكيميائية في عمليات عدة ببغداد.