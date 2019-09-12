ميسي يرد على دعوة رونالدو للعشاء

ماجد محمد(صدى):

أكد ليونيل ميسي من جديد على أن علاقته بكريستيانو رونالدو لا تشهد أي خلافات حسبما يعتقد البعض.

وقال ” ميسي ” في تصريحات صحفية لصحيفة ” سبورت ” ردًا على دعوة كريستيانو له على العشاء: ” لقد قلتها مرارا، لا يوجد أي مشاكل مع رونالدو، السبب في أننا لم نصبح قريبين لأننا نلعب في فرق مختلفة”.

وتابع : ” في حفل ” اليويفا ” الأخير تحدثنا بشكل أكثر من العادة. بالنسبة للعشاء؟ لا أعرف مدى إمكانية حصول الأمر كوننا نعيش في دولتين مختلفتين، ولكن إذا سنحت الفرصة، فلم لا “.

وجلس ميسي ورونالدو جنبا إلى جنب، خلال حفل قرعة دوري أبطال أوروبا الذي أقيم في إمارة موناكو الفرنسية في الـ29 من الشهر الماضي، ودعى النجم البرتغالي نظيره الأرجنتيني للعشاء على هامش رده على أحد أسئلة مقدمة الحفل.