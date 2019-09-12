فيديو وصور .. برشلونة يكشف عن قميصه الثالث

ماجد محمد(صدى):

أسدل نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، الستار عن قميصه الثالث الذي سيرتديه في عدد من مباريات الموسم الحالي 2019/2020.

وكشف برشلونة عن قميصه الثالث، من خلال إعلان ظهر فيه المدافع الإسباني جيرارد بيكيه وهي ترتدي القميص باللون ” التركواز ” اللامع.

ويعتمد القميص على ثلاث ألوان وهم ” التركواز ” وهو اللون الأساسي، بالإضافة إلى اللونين ” الأزرق والأحمر ” على منطقة الرقبة، واللون الأزرق على مقدمة الأكمام.

ومن جانبه، علق اللاعب جيرارد بيكيه على القميص الجديد، قائلًا ” سيكون من دواعي سروري أن أرتدي هذه المجموعة من القمصان وجلب الفرح والانتصارات لمشجعينا حول العالم “.

ومن المقرر أن يرتدي لاعبي برشلونة هذا القميص الجديد، في أولى مباريات النادي الكتالوني في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، على أن يكون متاحًا للشراء بداية من غدًا الجمعة عبر موقع ومتاجر شركة Nike.

ويلتقي برشلونة مع روسيا دورتموند على ملعب سيغنال إيدونا بارك، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة من البطولة.