التعليم: يمنع تصوير الطلاب والطالبات إلا بشرط

علي القحطاني(صدى):

أكدت وزارة التعليم، اليوم الخميس، على أنه يُمنع تصوير الطلاب والطالبات إلا بإذن خطي فقط.

وجاء ذلك في تعميم صادر لكافة إدارات المناطق بمنع منسوبي المدرسة وزوارها من التربويين أو الإداريين أو أولياء أمور الطلاب والطالبات أو غيرهم، من تصوير الطلاب والطالبات إلا بإذن خطي من الجهة المختصة في إدارة التعليم.

كما أكدت الوزارة على ضرورة التبليغ عن كل مخالفة إخلاء للمسؤولية، والمبنيان على التوجيه السامي الكريم بتاريخ 17/2/1436هــ، القاضي بأن تقوم الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات المناسبة لحظر استخدام الهاتف الجول في الأماكن التي تقتضي حظر استخدامه.

ويذكر أن ذلك تطبيقاً لقرار النيابة العامة الموجب للمساءلة الجزائية في ضوء المادة 6 من نظام الجرائم المعلوماتية، والذي نص على حظر انتاج ما من شأنه المساس بحرمة الحياة الخاصة داخل المؤسسات التعليمية وإعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.