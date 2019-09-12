مسنين يتناوبون على اغتصاب قاصرات من ذوي الإعاقة

مليكة فؤاد(صدى):

اكتشف سكان أحد قرى إقليم شيشاوة بالمغرب، فضيحة اغتصاب قام بها ثلاثة رجال مسِّنين لفتيات قاصرات، بعد بروز بطون الفتيات إثر الحمل.

وتسائل الأقارب عن سر بروز بطن الفتاتان القاصرتان ومن ذوي الإعاقة، ليكتشفوا أن ثلاث أشخاص في السبعين من عمرهم تسببوا في حملهما عبر اغتصابهن بالتناوب.

وأكدت الضحيتان أن الأشخاص الثلاثة المشتبه بهم، هم الذين كانوا يتناوبون عليهما بممارسة الجنس في أكثر من مناسبة وبشكل دوري منتظم.