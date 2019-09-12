سار تعلن عن وظائف تقنية شاغرة بالرياض
فتحت الشركة السعودية للخطوط الحديدية ” سار “، باب التقديم إلى عدة وظائف تقنية شاغرة، للعمل بالشركة في مدينة الرياض.
وأوضحت الشركة عبر موقعها الإلكتروني ” بوابة التوظيف “، أن الوظائف متاحة تحت المسميات والشروط التالية:
الوظائف:
1- مُهندس شبكات تقنية المعلومات IT Network Engineer:
– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص ” هندسة شبكات، علوم الحاسب، تقنية المعلومات ” أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال حلول شبكات تقنية المعلومات.
– يفضّل وجود شهادات في مجال الشبكات CISCO CCNA, CISCO CCNP.
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2- مسؤول أول تقنية المعلومات والتخزين IT System & Storage Senior Administrator:
– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص ” هندسة شبكات، علوم الحاسب، تقنية المعلومات ” أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال إدارة نظم تقنية المعلومات والتخزين والنسخ الاحتياطي. اضغط هنا
كما أشارت إلى أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الخميس بتاريخ 2019/09/12م.
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