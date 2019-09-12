1000 دينار غرامة ارتداء بيجامة نوم أو البصق في شوارع الكويت

خالد الظفيري(صدى):

أعلن النائب الكويتي ماجد المطيري ، عن تقدمه باقتراح بقانون، بشأن حماية القيم والآداب والذوق العام، يلزم المواطنين والوافدين باحترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المجتمع الكويتي .

وأكد المطيري في تصريحات لصحف محلية ، أن القانون المقترح يتضمن تغريم كل من يخل بتلك الآداب ما لا يقل عن 500 دينار ولا يزيد على 1000 دينار، ومضاعفة العقوبة في حالة العود.

وحدّد المطيري 11 صفة لمسلكيات تستوجب العقاب وفق الاقتراح بقانون الذي قدمه، وتتضمن ما يلي: الظهور بزي يحمل صوراً أو عبارات مسيئة للذوق والآداب ، التلفظ بألفاظ خادشة للحياء والكرامة ، التنقل بملابس داخلية (بيجامة النوم ) ، الكتابة أو الرسم على جدران من دون تصريح رسمي ، ورفع صوت الموسيقى.

وأيضاً إطلاق عبارات عنصرية على الغير ، استغلال الأطفال والنساء في أنشطة تسبب خطراً ، التعدي على حق الغير في الطوابير والخدمات ، تصوير الآخرين خفية بقصد السخرية والمقالب ، وضع ملصقات إعلانية على منازل وجدران عمومية وخاصة من دون إذن ، والبصق وإلقاء بقايا الطعام والأدخنة من نوافذ السيارات في الطرقات.