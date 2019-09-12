أحذري.. قلة النوم يدمر جمال بشرتك

أميرة خالد(صدى):

أكد مختصون في التجميل أن قلة النوم تؤدي إلى ظهور العديد من المشكلات المتعلقة بالجلد منها : الحساسية الجلدية، جفاف الجلد، و حب الشباب.

وقال المختصون أن لقلة النوم العديد منى الآثار الجانبية منها فقدان توهج ورونق وجمال البشرة حيث تصبح مملة وجافة .

كما تؤدي قلة النوم إلى قلة المناعة لذلك تصبح البشرة معرضة للبكتريا المسببة لحب الشباب ، والحرمان من النوم يؤدي أيضاً إلى فقدان الكولاجين في الجلد وبالتالي تظهر علامات الشيخوخة مبكرًا.

وتابع المختصون ، تحت العين مكان حساس للغاية وتتأثر بسهولة، ونقص النوم يؤدي إلى ظهور دوائر مظلمة وأكياس تحت