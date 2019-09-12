أحذري.. قلة النوم يدمر جمال بشرتك
أكد مختصون في التجميل أن قلة النوم تؤدي إلى ظهور العديد من المشكلات المتعلقة بالجلد منها : الحساسية الجلدية، جفاف الجلد، و حب الشباب.
وقال المختصون أن لقلة النوم العديد منى الآثار الجانبية منها فقدان توهج ورونق وجمال البشرة حيث تصبح مملة وجافة .
كما تؤدي قلة النوم إلى قلة المناعة لذلك تصبح البشرة معرضة للبكتريا المسببة لحب الشباب ، والحرمان من النوم يؤدي أيضاً إلى فقدان الكولاجين في الجلد وبالتالي تظهر علامات الشيخوخة مبكرًا.
وتابع المختصون ، تحت العين مكان حساس للغاية وتتأثر بسهولة، ونقص النوم يؤدي إلى ظهور دوائر مظلمة وأكياس تحت
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 14254 ] نشر منذ 3 ساعات
ماهو البشره وبس على الصحه دمار لكن وش حيله اللي معلقه عيونهم😊
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43390 ] نشر منذ 3 ساعات
أكيد