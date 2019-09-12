إصابة جديدة تضرب صفوف ريال مدريد 

طلال الغامدي(صدى):

كشف ريال مدريد عن إصابة جديدة في صفوف الفريق، حيث يعاني الفريق من الإصابات المتتالية لنجومه منذ انطلاق الموسم الكروي الجاري في إسبانيا.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن لاعب الوسط الكرواتي، لوكا مودريتش، انضم لمستشفى الفريق في الفترة الحالية.

وبحسب الفحوصات الطبية التي أجراها لوكا مودريتش، اتضح أنه يعاني من إصابة في عضلة الساق اليمنى، في انتظار التطورات.

وتأتي هذه الإصابة لتضرب وسط ملعب ريال مدريد بقوة قبل مواجهة ليفانتي، في ظل قلة العناصر المتوافرة لدى زيدان في هذا المركز في الفترة الحالية.