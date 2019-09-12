الحب الأعمى .. جزار خمسيني يذبح حبيبته مُعلمة الإنجليزية

مليكة فؤاد(صدى):

أقدم جزار على طعن مدرسة لغة إنجليزية تسكن في العقار ذاته؛ بسبب حبه الشديد لها.

وألقت الأجهزة الأمنية المغربية القبض على الجزار الذي قتل أستاذة شابة تدرس اللغة الإنجليزية بإحدى المؤسسات التعليمية الخاصة بمدينة سطات ، بعد أ، وجه لها طعنات بسلاح أبيض من الحجم الكبير.

وقالت مصادر محلية إن ” الحب الأعمى ” هو سبب ارتكاب المتهم الخمسيني لجريمته النكراء حيث سبق للضحية أن تقدمت بشكاية للمصالح الأمنية تتهمه فيها بالتحرش بها.