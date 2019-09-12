حقيقة انتقال حقوق والتزامات حامل الإقامة المميزة بالوراثة 

عادل الحربي(صدى):

أبان مركز الإقامة المميزة، أن نظام الإقامة المميزة تضمن أنه لا يترتب على إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها انتقال الحقوق والمزايا التي كان يحصل عليها حامل الإقامة المميزة إلى أسرته.

ولفت المركز، في توضيح عبر موقعه الرسمي حول انتقال حقوق الإقامة المميزة إلى الورثة بعد الوفاة، أنه إذا تحققت في أي منهم الشروط الواردة في هذا النظام ولائحته فيمكنه التقدم للحصول على الإقامة المميزة.

وكان مركز الإقامة المميزة بدأ في وقت سابق، استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة “ سابرك ”.