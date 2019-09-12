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تطوير التعليم القابضة تعلن عن وظائف تعليمية وإدارية شاغرة للجنسين

تطوير التعليم القابضة تعلن عن وظائف تعليمية وإدارية شاغرة للجنسين
فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة تطوير التعليم القابضة ” ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ بالكامل ﻟﺼﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ “، باب التقديم إلى وظائف تعليمية وإدارية شاغرة للجنسين؛ للعمل في مدينة سناد للتربية الخاصة في مكة المكرمة.

وأوضحت الشركة عبر موقعها الإلكتروني ” بوابة التوظيف “، أن الوظائف متاحة لحملة البكالوريوس ” حديثي التخرج ولذوي الخبرة “، وفق المسميات والشروط التالية:

الوظائف الرجالية
1- وكيل مدرسة:
يشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس ” تربية خاصة ” مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

2- مُساعد إداري:
يشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات الإدارية مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

3- مُساعد معلم:
يشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس ” تربية خاصة “، ولا يٌشترط وجود خبرة.

4- مُعلم تربية بدنية:
يشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس تربية بدنية مع خبرة لا تقل عن سنتين.

5- مُعلم تربية خاصة:
يشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس ” تربية خاصة ” مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

6- مُعلم تربية فنية:
يشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس ” تربية فنية ” مع خبرة لا تقل عن سنتين.

الوظائف النسائية
1- مُعلمة تربية خاصة:
يشترط أن تكون المتقدمة حاصل على درجة البكالوريوس ” تربية خاصة ” مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

2- وكيلة مدرسة:
يشترط أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة البكالوريوس ” تربية خاصة ” مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

3- مُساعدة إدارية:
يشترط أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة البكالوريوس في التخصصات الإدارية مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

4- مُساعدة معلمة:
يشترط أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة البكالوريوس ” تربية خاصة “، ولا يٌشترط وجود خبرة.

5- مُعلمة تربية بدنية:
يشترط أن تكون المتقدمة حاصلة علىدرجة البكالوريوس ” تربية بدنية ” مع خبرة لا تقل عن سنتين.

6- مُعلمة تربية فنية:
يشترط أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة البكالوريوس ” تربية فنية ” مع خبرة لا تقل عن سنتين.

كما أشارت إلى أن التقديم مُتاح بدءًا من اليوم الخميس بتاريخ 2019/09/12م، من خلال الرابط التالي

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