الامير عبدالعزيز الفيصل يرأس اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للهجن بمشاركة 42 دولة

عبدالعزيز القثامي(صدى):

ترأس صاحب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس الاتحاد الدولي للهجن بحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن ، اجتماع الـجمعية العمومية للاتحاد الدولي للهجن غير العادية بحضور مثلي الدول الأعضاء في الاتحاد، وبمشاركة 86 مندوبا من 42 دولة، وذلك بفندق الانتركونتيننتال بمحافظة الطائف .

ورحب سموّه في بداية كلمته بالحضور والمشاركين في اجتماع الجمعية غير العادية لاتحاد الهجن، مؤكدا على ان إجتماع الأسرة الدوليه لرياضات الهجن بالطائف في الجمعيه العمومية الثانيه للاتحاد الدولي للهجن جاء للتباحث في سبيل تنظيم هذه الرياضه وتطويرها على كافة المستويات وأضاف بقوله ” عندما قررنا إنشاء هيئة دوليه لسباقات الهجن اجتمع مندوبو 14 دولة فقط واليوم ينطلق الاتحاد الى آفاق جديده بمشاركة 86 مندوباً من 42 دوله وسوف نعمل وعلى ضم المزيد من الدوله في عضويتها وكما تعلمون انه كانت سباقات الهجن ولا تزال تشكل معلماً بارزاً في تقاليدنا وثقافاتنا عبر مئات السنين هنا بالمملكه العربيه السعوديه بيت الامه العربيه وكذلك الامر مع العديد من الامم الاخرى وفي الوقت الحالي ومع التطور الهائل للرياضة العالميه يمكن لهذه الرياضة الأصيلة ان تنظم للمنظومة الرياضيه وتحقق المزيد من العمل الناجح لخدمة أهدافها وابقاء موروثها في أفضل صوره والعمل معا على صناعة رياضة جاذبة في سباقاتها ومنافساتها متأمّلاً من خلال هذا الاجتماع رسم معالم طريق التقدم للاتحاد وتحديد الرؤى والأهداف ووضع القوانين واللوائح التي تنظم العمل.

وعقب ذلك استعرض الأمين العام للاتحاد الدولي للهجن محمد البلوي أهداف الاتحاد التي تتمثّل في أن تكون السلطه الوحيدة المسؤوله عن جميع سباقات الهجن الدوليه وان ينقل آرائه الى المنظمات الاخرى ويطلعها على قراراته وكذلك تنسيق قواعد السلوك الخاصه للسباقات الدوليه مع مختلف أنشطة سباقات الهجن وتعزيز اعلى معايير التحكيم والتنظيم والإشراف وتصميم مضامير السباق والرقابه البيطرية والعلاجية ومكافحة منشطات الهجن.

والعمل على إقرار رياضة سباقات الهجن ضمن الألعاب الأولمبية وتنسيق الجهود والتعاون مع جميع المنظمات الاخرى وتشجيع الإرشاد والتثقيف في جميع سباقات الهجن للأغراض الترفيهيه وتنسيق وحماية المصالح المشتركه لاعضاء الاتحاد والجهات الممولة والمتسابقين والمدربين والمالكين والمنظمين وصون وحماية رفاه الهجن والبيئة الطبيعية.

وقدّم من جهته رئيس تحالف أعضاء الرياضة المعتمدين المستقلين(AIMS) السيد ستيفين فوكس عرضاً عن أهم المؤسسات الرياضية الدولية، وتناول دورها وأهدافها ومبادئها التي يتم العمل على تحقيقها بصورة علمية مدروسة لتطوير أنواع الأنشطة الرياضة المختلفة على المستوى الدولي.

وناقش الأعضاء خلال الاجتماع النقاط المدرجة على جدول الأعمال، حيث صادقت الجمعية على اعتماد النظام الأساسي الاتحاد الدولي للهجن واعتماد لائحته التنظيمية.