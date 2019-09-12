حساب المواطن يكشف عن موعد تقديم الاعتراض المالي للمستفيد
كشف برنامج حساب المواطن عن موعد التقديم على اعتراض مالي بعد إيداع الدفعة الأخيرة من الدعم قبل يومين.
وقال حساب المواطن في رده على استفسار أحد المستفيدين ، إنه في حال كانت الدفعة ” 0.00 ” بالإمكان تقديم اعتراض مالي من تاريخ الدفعة، وفي حال كانت الدفعة ” ناقصة أو لم تستلم ” بالإمكان تقديم اعتراض مالي بعد مرور خمس أيام من تاريخ الدفعة في مدة أقصاها 3 أشهر .
وكان حساب المواطن بدأ منذ الساعات الأولى من يوم أمس الأول، 10 سبتمبر، إيداع الدعم في حسابات المستفيدين من الدفعة الـ22 .
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