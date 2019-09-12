حساب المواطن يكشف عن موعد تقديم الاعتراض المالي للمستفيد

علي القحطاني(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن عن موعد التقديم على اعتراض مالي بعد إيداع الدفعة الأخيرة من الدعم قبل يومين.

وقال حساب المواطن في رده على استفسار أحد المستفيدين ، إنه في حال كانت الدفعة ” 0.00 ” بالإمكان تقديم اعتراض مالي من تاريخ الدفعة، وفي حال كانت الدفعة ” ناقصة أو لم تستلم ” بالإمكان تقديم اعتراض مالي بعد مرور خمس أيام من تاريخ الدفعة في مدة أقصاها 3 أشهر .

وكان حساب المواطن بدأ منذ الساعات الأولى من يوم أمس الأول، 10 سبتمبر، إيداع الدعم في حسابات المستفيدين من الدفعة الـ22 .