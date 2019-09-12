الاتفاق في مهمة صعبة أمام الحزم 

نواف السالم(صدى):

يواجه الاتفاق الحزم في الرس يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

عاد لاعب الوسط محمد الكويكبي للمشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مساء اليوم الأربعاء بعد فراغه من المشاركة مع المنتخب الوطني ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وفي التفاصيل، عاد لاعب الوسط سعد السلولي لتدريبات الاتفاق بعد المشاركة مع المنتخب الوطني الأولمبي مكتفياً بتأدية التدريبات الاسترجاعية، حبث قاد المدرب الوطني خالد العطوي تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق على ملعب عبدالله الدبل بالنادي.