صور.. شاب يتنكر في زي عجوز للوصول إلى أمريكا

نيودلهي(صدى):

تمكنت الشرطة الهندية، من إلقاء القبض على شاب تنكر في زي عجوز، أثناء محاولة سفره من مطار إنديرا غاندي الدولي في نيودلهي إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتنكر الشاب بشكل مثير للإعجاب والذهول، حتى تحول من شاب في الثلاثينات من عمره إلى عجوز يفوق الـ80 عامًا، من خلال ارتداء نظارة كبيرة ولحية بيضاء والجلوس على كرسي متحرك.

وأكد المسؤول عن مطار إنديرا غاندي، أن هذا الرجل كان يرتدي قميصًا وسروالًا أبيض اللون، وعمامة بيضاء، وحذاء أسود، وتردد في تعرضه للتفتيش، ما أثار الشبهات.

وأوضح أنه ادعى أنه كبير في السن ولا يستطيع الحركة، إذ سأله شرطي الفحص إذا بإمكانه الوقوف من على الكرسي المتحرك، فأجاب أنه لا يستطيع ذلك، ولكن لاحظ الضابط أن جذور شعره سوداء عكس لحيته البيضاء.

وأَضاف أنه كان يبذل جهدًا كبيرًا لتجنب عيون الضابط، قائلًا ” عندما طُلب منه جواز سفره، سلم الشخص جواز سفر يزعم أنه يدعى أمريك سينغ، وأنه مولود في نيودلهي في عام فبراير من عام 1938، ما يجعله في الـ81 من العمر “.

واستكمل أنه بعد التحقيقات والاستجواب، تبين أنه شاب في الـ32 من عمره ويُدعى ” جايش باتيل ” من سكان ولاية غوجارات، وكان يسعى للسفر إلى أمريكا عبر التنكر.