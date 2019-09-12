موعد قرعة دور الـ64 لبطولة كأس خادم الحرمين

ماجد محمد(صدى):

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم، اليوم الخميس، عن تحديد موعد إجراء قرعة دور الـ64 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2019/2020.

وأوضحت اللجنة أنه تم تحديد يوم السابع من أكتوبر المقبل، لإجراء قرعة دور الـ64 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الجديد، في مقر الاتحاد بالرياض.

ويشارك في القرعة جميع أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ” 16 ناديًا “، بالإضافة إلى أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين ” 20 ناديًا “.

كما يشارك أندية دوري الدرجة الثانية ” 24 ناديًا “، بالإضافة إلى الأندية المتأهلة من دوري الدرجة الثالثة اللواء وعكاظ وطويق وطبرجل.

وفي سياق متصل، أكد رئيس لجنة المسابقات نعيم البكر، أنه سيتم إجراء قرعة الأدوار المتقدمة من المسابقة بعد نهاية دور الـ64؛ بهدف لعب دور الـ64 في وقت مبكر من الموسم ليعطي مساحة أكبر في الروزنامة، إذ سيلعب خلال الفترة من 3- 10 نوفمبر المقبل.

كما أشار ” البكر ” في بيان للاتحاد، أنه سيتم إجراء قرعة دور الـ32 والأدوار المتقدمة مطلع ديسمبر المقبل.