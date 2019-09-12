لصوص يستولون على مركبة مسن أثناء توقفه للصلاة في عفيف 

نايف السالم(صدى):

استعادت وحدة البحث والتحري بشرطة محافظة عفيف، مركبة مُسِنّ تم نهبها من المحافظة قبل عدة أيام، وتحديد هوية الجناة؛ وجاء ذلك بعد متابعة لهم امتدت لأكثر من 200 كلم.

وتفصيلا، ورد بلاغ من مواطن يفيد بسرقة مركبته نوع جيب شاص 2014، وبها نقود تُقارب 65 ألف ريال؛ وذلك حين تَوَقّفه لأداء الصلاة في أحد المساجد بعفيف، ولا يُعرف من ارتكب السرقة.

وعلى الفور، تتبع رجال الأمن المشتبه بهم؛ حيث توصلت التحريات لوجود المركبة المسروقة مع المتهم شمال المحافظة، وتم الانتقال للموقع وحين الوصول هرب المتهم، وجرى متابعته، وبالتعاون مع شرطة مركز نفي؛ تم العثور على المركبة على مسافة تزيد على 200 كلم من الموقع المحدد؛ كما جري ملاحقة المتهم ومرافقه لتقديمهما للتحقيقات واتخاذ اللازم.