وظائف هندسية وصحية وتقنية شاغرة بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي عن توفر وظائف هندسية وصحية وتقنية شاغرة لذي الخبرة وحيثي التخرج ، وذلك للعمل بالمركز بالظهران .

وأوضح المركز المسميات الوظيفية والتفاصيل كالتالي :

الوظائف:

1- مُهندس ميكانيكي (Mechanical Engineer):

– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الميكانيكية).

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الهندسة.

2- مُمارس أول الصحة المهنية (Senior Occupational Health Practitioner):

– درجة البكالوريوس في تخصص (التمريض) أو ما يعادلها في العلوم الصحية ذات الصلة من جامعة مُعتمدة.

– خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال الصحة المهنية.

3- مُحلل مساعد أوامر تقنية المعلومات (Associate IT Functional Analyst):

– درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

4- مُحلل تقني أول تقنية المعلومات (Senior IT Technical Analyst):

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في برامج ساب لإدارة المواد (SAP MM).

5- مُحلل تقني مساعد تقنية المعلومات (Associate IT Technical Analyst):

– درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات، علوم الحوسبة) أو ما يعادلها.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

وحول موعد التقديم ، أكد أنه متاح بالفعل بدءً من اليوم الخميس الوافق 12/9/2019 م ، وحتى الرابط التالي : هنا