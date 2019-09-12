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وظائف هندسية وصحية وتقنية شاغرة بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

وظائف هندسية وصحية وتقنية شاغرة بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
فاطمة المالكي(صدى):

كشف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي عن توفر وظائف هندسية وصحية وتقنية شاغرة لذي الخبرة وحيثي التخرج ، وذلك للعمل بالمركز بالظهران .

وأوضح المركز المسميات الوظيفية والتفاصيل كالتالي :

الوظائف:
1- مُهندس ميكانيكي (Mechanical Engineer):
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الميكانيكية).
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الهندسة.
2- مُمارس أول الصحة المهنية (Senior Occupational Health Practitioner):
– درجة البكالوريوس في تخصص (التمريض) أو ما يعادلها في العلوم الصحية ذات الصلة من جامعة مُعتمدة.
– خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال الصحة المهنية.
3- مُحلل مساعد أوامر تقنية المعلومات (Associate IT Functional Analyst):
– درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
4- مُحلل تقني أول تقنية المعلومات (Senior IT Technical Analyst):
– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في برامج ساب لإدارة المواد (SAP MM).
5- مُحلل تقني مساعد تقنية المعلومات (Associate IT Technical Analyst):
– درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات، علوم الحوسبة) أو ما يعادلها.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

وحول موعد التقديم ، أكد أنه متاح بالفعل بدءً من اليوم الخميس الوافق 12/9/2019 م ، وحتى الرابط التالي : هنا


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