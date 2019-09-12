شكوى جديدة ضد نادي سعودي تطالبه بدفع 10 مليون دولار في فيفا

ماجد محمد(صدى):

استقبل الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” شكوى رسمية ضد نادٍ سعودي ، يٌطالب صاحبها بمبلغ يفوق الـ 10 مليون دولار ، مما يضع النادي الغير مٌعلن عن إسمه في مأزق خلال الفترة القادمة .

وعبر القانوني الرياضي والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، أحمد الأمير، عن استياءه من أزمات الأندية السعودية في ” فيفا ” ، قائلاً ، ” ولا زال للكوارث القانونية الرياضية في كرة القدم بقية.. فيفا يستقبل دعوى ضد أحد الأندية السعودية يطالب فيها صاحبها بمبلغ يفوق الـ١٠ مليون دولار ” .

وتباينت ردود فعل الجمهور مع تغريدة أحمد الأمير، حيث أكد البعض أن الشكوى ضد نادي الاتحاد من اللاعب الإيفواري الهارب سيكو سانوجو، فيما توقع البعض الآخر أن تكون الشكوى خاصة بنادي النصر أو الهلال.