اتهام مسؤولي جمعية خيرية بجازان باختلاس نصف مليون ريال

تركي السالم(صدى):

تحقق الجهات الأمنية التحقيق في واقعة إختلاس مسؤول بإحدى الجمعيات الخيرية بجازان مبلغ نصف مليون ريال ، بعد بلاغ مجلس الإدارة .

وكشفت مصادر ، أنه تم التحقيق مع رئيس مجلس إدارة الجمعية بعد توجيه المتهم الرئيسي اتهامات أخرى لآخرين بإختلاس المبلغ .

كما أكدت أنه سيتم التوسع في التحقيق ليشمل أكثر من مسؤول بالجمعية ، بعد مطالبة قريب المتهم بمراجعة حساباتهم الشخصية وحساب الجمعية الخيرية .

وكانت القضية قد بدأت بإتهام شخص لكنه إدعى تورط آخرون معه ، مما وسع من نطاق القضية حول أهداف الجمعية والقائمين عليها .