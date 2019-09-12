اتهام مسؤولي جمعية خيرية بجازان باختلاس نصف مليون ريال
تحقق الجهات الأمنية التحقيق في واقعة إختلاس مسؤول بإحدى الجمعيات الخيرية بجازان مبلغ نصف مليون ريال ، بعد بلاغ مجلس الإدارة .
وكشفت مصادر ، أنه تم التحقيق مع رئيس مجلس إدارة الجمعية بعد توجيه المتهم الرئيسي اتهامات أخرى لآخرين بإختلاس المبلغ .
كما أكدت أنه سيتم التوسع في التحقيق ليشمل أكثر من مسؤول بالجمعية ، بعد مطالبة قريب المتهم بمراجعة حساباتهم الشخصية وحساب الجمعية الخيرية .
وكانت القضية قد بدأت بإتهام شخص لكنه إدعى تورط آخرون معه ، مما وسع من نطاق القضية حول أهداف الجمعية والقائمين عليها .
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