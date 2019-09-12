كيفية حل مشكلة هيكلة رقم الآيبان البنكي في حساب المواطن

علي القحطاني(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن ، طريقة حل مشكلة هيكلة رقم الحساب البنكي التي تواجه بعض المستفيدين عند إضافة رقم الآيبان البنكي.

وقالت خدمة المستفيدين في البرنامج رداً على استفسار أحد المواطنين ، جميع الأرقام في السعودية لها هيكلة معينة فهي تبدأ بـ SA وتتكون من 24 خانة ، مٌضيفه ، لا تقم بإدخال كلمة IBAN لأنها ليست جزءاً من رقم الحساب وقم بإزالة أي فراغات في رقم الآيبان.

وفي سياق آخر لفت حساب المواطن إلى أنه بإمكان من كان عمره من 18 إلى 24 سنة، التسجيل كفرد مستقل، لكن لابد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسم الفرد، وفي حال عدم توفرها يتم إضافته كتابع لرب الأسرة.