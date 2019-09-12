بالفيديو .. مشاعل الشحي وزوجها يعلنان مشاركتهما في مسلسل إسباني

أبوظبي(صدى):

كشف الإعلامي الإماراتي أحمد خميس زوج الإعلامية مشاعل الشحي عن مشاركتهما في المسلسل الإسباني الشهير La casa de papel، أو بيت من ورق .

وظهر الثنائي في فيديو لما يرتديان البدلة الحمراء التي يُعرف بها أفراد العصابات بالمسلسل قائلين : نُعلن انضمامنا للمسلسل الشهير (لا كاسا دي بابيل) الجزء الرابع بشخصياتنا أحمد ومشاعل، الحماس ألف .

كما نشرا عدة مقاطع أثناء توقيعهما لعقود العمل عبر خاصية الأستوري على ” إنستجرام ” .

الجدير بالذكر أن المسلسل الإسباني حقق شهرة واسعة ، ويعرض على شبكة نتفلكس ، وهو يدور حول عصابة تضم 8 لصوص يواجهون مواقف مثيرة .