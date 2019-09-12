بالفيديو .. مشاعل الشحي وزوجها يعلنان مشاركتهما في مسلسل إسباني
كشف الإعلامي الإماراتي أحمد خميس زوج الإعلامية مشاعل الشحي عن مشاركتهما في المسلسل الإسباني الشهير La casa de papel، أو بيت من ورق .
وظهر الثنائي في فيديو لما يرتديان البدلة الحمراء التي يُعرف بها أفراد العصابات بالمسلسل قائلين : نُعلن انضمامنا للمسلسل الشهير (لا كاسا دي بابيل) الجزء الرابع بشخصياتنا أحمد ومشاعل، الحماس ألف .
كما نشرا عدة مقاطع أثناء توقيعهما لعقود العمل عبر خاصية الأستوري على ” إنستجرام ” .
الجدير بالذكر أن المسلسل الإسباني حقق شهرة واسعة ، ويعرض على شبكة نتفلكس ، وهو يدور حول عصابة تضم 8 لصوص يواجهون مواقف مثيرة .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82237 ] نشر منذ 8 دقائق
كل بعقله راضي ..