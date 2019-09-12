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طقس العرب يتوقع بداية خريف منخفض وتأثيره على المملكة

طقس العرب يتوقع بداية خريف منخفض وتأثيره على المملكة
عادل الحربي(صدى):

توقع خبراء الطقس بموقع طقس العرب ، أن تتعرض المنطقة بداية الأسبوع القادم لأول مُنخفض خريفي، حيث سيكون تأثيره على المملكة عبر انخفاض الحرارة قليلاً في مناطق الشمال.

وقال خبراء الطقس ، أنه من بشاير الخير، هذا هو أول مُنخفض خريفي يتقدم نحو المنطقة ليفتتح الموسم المطري بداية الأسبوع ، ستتأثر به سواحل لبنان و سوريا و فلسطين، في حين يقتصر تأثيره على السعودية بانخفاض الحرارة قليلاً في مناطق الشمال .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 82237 ] نشر منذ 15 دقيقة

خير ان شاء الله ,,

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