طقس العرب يتوقع بداية خريف منخفض وتأثيره على المملكة

عادل الحربي(صدى):

توقع خبراء الطقس بموقع طقس العرب ، أن تتعرض المنطقة بداية الأسبوع القادم لأول مُنخفض خريفي، حيث سيكون تأثيره على المملكة عبر انخفاض الحرارة قليلاً في مناطق الشمال.

وقال خبراء الطقس ، أنه من بشاير الخير، هذا هو أول مُنخفض خريفي يتقدم نحو المنطقة ليفتتح الموسم المطري بداية الأسبوع ، ستتأثر به سواحل لبنان و سوريا و فلسطين، في حين يقتصر تأثيره على السعودية بانخفاض الحرارة قليلاً في مناطق الشمال .