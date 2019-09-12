” مورينيو ” يستعيد ذكرياته مع ريال مدريد: أفضل تجربة في حياتي

ماجد محمد(صدى):

كشف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، عن ذكريات توليه الإدارة الفنية لنادي ريال مدريد الإسباني، مستعيدًا الذكريات منذ عام 2010.

وأكد ” مورينيو ” خلال تصريحات لقناة 11 البرتغالية “، أن ريال مدريد هو أجمل ذكرى في مسيرته التدريبية على الإطلاق، كما أنه أفضل تجربة لكل ما تعلمه على المستوى المهني والشخصي.

واستعاد ذكريات توليه الإدارة الفنية لريال مدريد ما بين عامي 2010 وحتى 2013، قائلًا ” أخبروني أننا نواجه برشلونة، أفضل فريق في العالم وأننا نعاني أمامهم كثيرًا “.

وأضاف ” لذلك يجب على هذا الوضع أن يتغير وأن نقلب الطاولة عليهم، كان علينا منع برشلونه من سحقنا ولذلك أرى أن نهائي كأس الملك كان أهم بطولاتي “.

واستكمل ” منذ تلك اللحظة تغير كل شيء، ولم تعد الأمور كما كانت وحققنا بعدها لقبي الدوري الإسباني والسوبر، ولكن لسوء الحظ لم أتمكن من تحقيق دوري الأبطال، وخسرنا في نصف النهائي 3 مرات متتالية “.

كما أشار ” مورينيو ” إلى أن ما طلبوه وقت قدومه إلى ريال مدريد كان يتوافق مع عقليته وطبيعته وهو ” التحدي “، لذا يعتبر ريال مدريد أفضل ذكرى في مسيرته المهنية، قائلًا ” لقد كانت فرصة رائعة للغاية “.

وتولى ” مورينيو ” قيادة ريال مدريد في العصر الذهبي لبرشلونة، ونجح خلال تلك الفترة في التتويج بلقبي الدوري والكأس والسوبر مع الفريق الملكي.