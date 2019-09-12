فيديو.. قيادي إخواني منشق يفضح الجماعة: زبيبة الصلاة صناعية بالمكواة

نايف السالم(صدى):

كشف المستشار عماد أبو هاشم القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، تفاصيل خفية حول تفكير جماعة الإخوان، واستخدامهم الإسلام للدعاية والترويج لفكرهم.

وأكد ” أبو هاشم ” خلال لقاء مع برنامج ” على مسئوليتي ” مع الإعلامي المصري أحمد موسى، أن الإسلام لدى جماعة الإخوان مجرد طقوس ومظاهر تستخدم للدعاية من أجل الترويج لتجارتهم.

كما أشار إلى أن ” زبيبة الصلاة ” على وجوه الإخوان صناعية، قائلًا ” بيعملوها بالمكوى ويطيلون اللحى لخداع الناس في تجارة باسم الدين الإسلامي “.

وأوضح أن تعاليم الدين الإسلامي لدى الإخوان مختلفة تمامًا عن الدين الإسلامي الصحيح وتعاليمه، قائلًا ” الإخوانية عقيدة قائمة على تعاليم البنا وليس القرآن والسنة “.

