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التعليم توجه بمنع الملخصات والمذكرات لعدم الإثقال على الأسر

التعليم توجه بمنع الملخصات والمذكرات لعدم الإثقال على الأسر
عادل الحربي(صدى):

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الزلفي ، عن توجيه الوزارة بمنع الملخصات والمذكرات، والتي من شأنها تقليص الحصيلة العلمية للطالب والطالبة واختزال المقرر الدراسي.

وقالت الإدارة في بيان إعلامي عبر صفحتها الرسمية ، “مدير تعليم الزلفي ‏ووفق توجيه وزارة التعليم ‏يصدر قراراً يقضي بمنع الملخصات والمذكرات، والتي من شأنها تقليص الحصيلة العلمية للطالب والطالبة واختزال المقرر الدراسي، والإثقال على ميزانية الأسر، وإضعاف الدور الريادي للمدرسة في البناء العلمي للطلبة”.


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