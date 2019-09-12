التعليم توجه بمنع الملخصات والمذكرات لعدم الإثقال على الأسر
أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الزلفي ، عن توجيه الوزارة بمنع الملخصات والمذكرات، والتي من شأنها تقليص الحصيلة العلمية للطالب والطالبة واختزال المقرر الدراسي.
وقالت الإدارة في بيان إعلامي عبر صفحتها الرسمية ، “مدير تعليم الزلفي ووفق توجيه وزارة التعليم يصدر قراراً يقضي بمنع الملخصات والمذكرات، والتي من شأنها تقليص الحصيلة العلمية للطالب والطالبة واختزال المقرر الدراسي، والإثقال على ميزانية الأسر، وإضعاف الدور الريادي للمدرسة في البناء العلمي للطلبة”.
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