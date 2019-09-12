آخر تطورات قضية منفذ هجوم نيوزلاندا الإرهابي

ويلينجتون(صدى):

قرر القضاء النيوزلاندي تأجيل المتهم بتنفيذ الحادث الإرهابي الذي أسفر عن مقتل أكثر من 50 مسلم أثناء صلاة الجمعة بمسجدي كرايس تشيرش .

وأرجع القضاء ذلك إلى تزامن المحاكمة مع شهر رمضان المقبل الذي سيحل في مايو 2020 م ، بينما سيتم استدعاء مسلمين للمحاكمة .

وكانت السلطات النيوزلاندية قد واجهت إنتقادات بسبب تزامن المحاكمة مع شهر رمضان ، فضلاً عن استغرق وقت طويل لمثول الجاني أمام القضاء .

وأكد قاضي المحكمة العليا في نيوزلاندا ان المحاكمة ستستغرق 6 أسابيع ، وفي نفس الوقت قال أن محامي الدفاع يعتقدون أنها تستتغرق وقت أطول .

وكان الحادث الشنيع قد وقع في 15 مارس الماضي ، عندما أطلق الإرهابي النار على المصلين في أبشع عمليات الإرهاب والقتل الجماعي .