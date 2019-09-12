بالفيديو .. ” طفلة ” تهرب من زوجها وأسرتها وتسلم نفسها للشرطة
في واقعة مثيرة للإستنكار ، تعرضت فتاة مصرية قاصر للضرب والتعذيب على يد زوجها الذي يكبرها بـ30 عام دفعةً واحدة ، مما إضطرها لتسليم نفسها للشرطة .
ووقعت الطفلة التي لم يتعدى عمرها 15 عام ضمن ضحايا زواج القاصرات ، حيث أجبرها عمها على الزواج لمجرد الخلاص منها ،خاصةً أن أبيها من ذوي الإحتياجات الخاصة ، مما جعلها تلجأ للشرطة لحمايتها من أهلها ومن زوجها .
كما كانت تمر الفتاة بحالة هستيرية من الخوف ورفض إكمال تلك الزيجة ، حيث كانت الزوجة الثانية لهذا الرجل الذي يطمع أن تلد له ” ولد ” ، وتخشى على نفسها من مراحل الحمل والولادة .
وأكد مدير عام نجدة الطفل في مصر ” صبري عثمان ” في مداخلة هاتفية لبرنامج ” مساء دي إم سي ” المذاع على قناة ” دي إم سي ” الفضائية ، أنه تم إخطار النيابة بالواقعة وتم تسليم الطفلة لإحدى دور الرعاية .
وأشار ” عثمان ” إلى انتشار تلك الحالات التي تندرج وفقاً للقانون المصري الذي يحظر زواج الفتيات أقل من 18 عام ، ضمن جرائم الإغتصاب .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82237 ] نشر منذ 13 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
fares[ عدد التعليقات: 682 ] نشر منذ 6 دقائق
الله المستعان و لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم