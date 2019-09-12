ضبط التنفس ومهاجمة الأورام .. فوائد هامة للحبهان على الصحة

أميرة خالد(صدى):

يُعد الحبهان من التوابل التي تفضل السيدات إضافتها إلى اللحوم عند طهيها، لما يضفيه من مذاق مميز إلى الأطعمة، فضلًا عن احتوائه على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان ، ومن فوائد الحبهان على الصحة العامة :

– ضبط ضغط الدم : توصلت إحدى الدراسات إلى أن تناول 3 جرام يوميًا من الحبهان، سوف يساهم في خفض ضغط الدم المرتفع إلى مستواه الطبيعي .

– مهاجمة الأورام : كشف الباحثون في احدى الدراسات، أن تناول الحبهان يعمل على وقف نمو الخلايا السرطانية بعد تجربتها على مجموعة الفئران، لذلك ينصح أطباء الأورام المصابين بالسرطان بتناوله خلال فترة العلاج.

– مضاد للالتهابات : يحتوي الحبهان على مركبات مضادة للالتهاب، إلى جانب مضادات الأكسدة، ما يجعله الاختيار الأمثل لمرضى التهاب المفاصل، لأنه يقلل من حدة الآلام المصاحبة لهذا المرض.

– ضبط التنفس : يساعد زيت الحبهان على تدفق الهواء إلى الرئتين، وتحسين القدرة على التنفس أثناء القيام بالتمارين الرياضية، وينصح باستنشاقه عند الشعور بالاختناق، لاحتوائه على زيتوت عطرية.