ضبط التنفس ومهاجمة الأورام .. فوائد هامة للحبهان على الصحة
يُعد الحبهان من التوابل التي تفضل السيدات إضافتها إلى اللحوم عند طهيها، لما يضفيه من مذاق مميز إلى الأطعمة، فضلًا عن احتوائه على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان ، ومن فوائد الحبهان على الصحة العامة :
– ضبط ضغط الدم : توصلت إحدى الدراسات إلى أن تناول 3 جرام يوميًا من الحبهان، سوف يساهم في خفض ضغط الدم المرتفع إلى مستواه الطبيعي .
– مهاجمة الأورام : كشف الباحثون في احدى الدراسات، أن تناول الحبهان يعمل على وقف نمو الخلايا السرطانية بعد تجربتها على مجموعة الفئران، لذلك ينصح أطباء الأورام المصابين بالسرطان بتناوله خلال فترة العلاج.
– مضاد للالتهابات : يحتوي الحبهان على مركبات مضادة للالتهاب، إلى جانب مضادات الأكسدة، ما يجعله الاختيار الأمثل لمرضى التهاب المفاصل، لأنه يقلل من حدة الآلام المصاحبة لهذا المرض.
– ضبط التنفس : يساعد زيت الحبهان على تدفق الهواء إلى الرئتين، وتحسين القدرة على التنفس أثناء القيام بالتمارين الرياضية، وينصح باستنشاقه عند الشعور بالاختناق، لاحتوائه على زيتوت عطرية.
اترك تعليقاً