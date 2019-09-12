اضطرابات نفسية يواجهها الطالب الجامعي أبرزها .. الاكتئاب

أميرة خالد(صدى):

قال الكاتب والمستشار المهني الدكتور ياسر بكار ، إنه يعاني العديد من الطلاب الجامعيون المستجدون من اضطرابات نفسية في بداية مشوارهم الدراسي، وقد تؤدي هذه الاضطرابات إلى مشاكل للطالب في حياته مستقبلاً ، مُشيرا إلى أن من أبرز الاضطرابات النفسية التي يواجهها معظم الطلبة الجامعيين :

الرهاب الاجتماعي : يعاني شخص من كل عشرة أشخاص من الرهاب الاجتماعي وهذا الخوف يتعدى كونه الخوف والرهبة الطبيعية التي تصيبنا جميعاً في مثل هذه المواقف بل ينتاب «مرضى الرهاب الاجتماعي» حالة نفسية عصيبة تتمثل في تسارع ضربات القلب، واحمرار الوجه، ورعشة في اليدين، والغثيان، والتعرق الشديد، الخبر الجيد هنا أن لهذا المرض علاجاً فعالاً على شكلين دوائي ونفسي، وكلاهما فعال، ويلزمك مراجعة الطبيب النفسي لتقييم الحالة بشكل صحيح.

الاكتئاب :يعتقد الخبراء في منظمة الصحة العالمية (WHO) أنه بحلول عام 2020م سيحتل الاكتئاب المركز الثاني – بعد أمراض القلب – بين الأمراض المسببة للعجز، أي الأمراض التي تمنع الناس من الذهاب إلى أعمالها والاستمتاع بحياتها، كما تدلنا الإحصاءات على أن ربع نساء العالم مصابات بالاكتئاب بمختلف درجاته (الخفيف، والمتوسط، والشديد)، وأن عشرة إلى خمسة عشر بالمائة من الرجال مبتلون بهذا المرض المزعج.

ومن أعراض الإصابة بالاكتئاب : الحزن والطفش وضيق الصدر والبكاء أحياناً ، الانسحاب من الحياة الاجتماعية، وعدم الرغبة في الاختلاط بالناس ومجالستهم ، فقد الاهتمام والاستمتاع بما كان يُمتع المريض من قبل من هوايات ونشاطات ، صعوبة التركيز وضعف الذاكرة ، اضطراب النوم ، نقص الشهية وبالتالي نقص الوزن أو زيادة الشهية ، التعب وسرعة الإنهاك من أقل مجهود

– الشعور بآلام جسدية مختلفة ليس لها تفسير طبي واضح.