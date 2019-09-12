4 نصائح هامة لعلاج الأنانية لدى الأطفال

متابعة- أميرة خالد(صدى):

وجه خبير سلوكيات عدة نصائح للحد من السلوك الأنانى للطفل ومنها أولا.. التفكير فى السبب الذى جعل من طفلك شخصية أنانية، مثل شعور الطفل بالإهمال أو الغيره من شقيقه، عدم تعلم الطفل قيمة نكران الذات، أن يعانى من ضعف الذكاء العاطفى أو إيجاد صعوبات فى تحديد وفهم مشاعر الأخرين.

ثانيا.. يجب على الأم أن تظهر شعورها بالضيق من تصرف الطفل بأنانية تجاه أشقائه وزملائه بالمدرسة، حتى يشعر بالذنب والخطأ الذى يرتكبه.

ثالثا.. لا تستسلم لتعبير طفلك عن شعوره بالغضب تجاه تجاهله، حتى يشعر بالذنب تجاه ما سلوكه الأنانى .

رابعا.. يجب على الأم أن تعزز لدى قيمة نكران الذات، وإدراك حقوق ومشاعر وإحتياجاتهم للأخرين، من خلال تعوده على التعامل مع الأخرين.