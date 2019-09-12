راموس وكارباخال ويوفيتش ينضمون لتدريبات ريال مدريد

ماجد محمد(صدى):

بعد الانتهاء من مباريات منتخباتهم ، انضم الثلاثي الدولي الإسبانيان سرخيو راموس وداني كارباخال، والصربي لوكا يوفيتش، الأربعاء لتدريب فريقهم ريال مدريد ، استعداداً لملاقاة ليفانتي يوم السبت المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو في الجولة الرابعة لليغا .

وكان خضع راموس وكارباخال الثلاثاء الماضي لتدريبات تأهيلية داخل منشآت النادي بعد المشاركة مع إسبانيا في مباراتي رومانيا وجزر فارو بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية (يورو 2020)، قبل أن ينضما بشكل طبيعي اليوم للمران الجماعي لـ”الميرينغي”.

كما شارك لوكا يوفيتش بصورة طبيعية في التدريب بعد الانتهاء من معسكر منتخب صربيا، حيث شارك معه أمام البرتغال وأصيب خلال اللقاء، ثم غاب عن المواجهة التالية أمام لوكسمبورغ، ولكنه ظهر لم يعاني من أي مشاكل عضلية.

ولليوم الثاني على التوالي، شارك النجمان البلجيكي إيدين هازارد والكولومبي خاميس رودريجيز في التدريبات الجماعية لليوم الثاني تواليا بعد شفائهما من إصابتيهما.