نجما التعاون يتحدثان عن ” حمد الله ” ويؤكدان جمهور الاتحاد الأفضل

نواف السالم(صدى):

في روح رياضية منهما ، أكد لاعبا التعاون مد الله العليان وإبراهيم الزبيدي أن المغربي عبد الرازق حمد الله نجم النصر كان أفضل لاعب في الدوري في الموسم الماضي .

كما أكد اللاعبان أن جمهور الإتحاد يعتبر الأميز ، مؤكدين أنهما يستمتعان باللعب ضد اتحاد جدة نظراً لأجواءه الجماهيرية .

جاء ذلك في لقاء معهما ببرنامج ” في المرمى ” ، حيث قال “العليان ” : حمد الله أفضل لاعب واستحق نجومية الموسم الماضي وأتمنى أن أحصل على قميص الشلهوب ، وكريستيانو رونالدو .

ووافقه في الرأي “الزبيدي ” ، فيما رفض النجمان توقع بطل الموسم الحالي،مؤكدين أن الهلال والنصر فرصتهما كبيرة .