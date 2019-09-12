جامعة الأميرة نورة تعلن عن وظيفة شاغرة بمسمى ” معيدة لغة صينية “

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن عن توفر وظيفة أكاديمية شاغرة بدرجة ” معيدة ” في اللغة الصينية ، وذلك للمواطنات فقط.

وأوضحت إدارة الجامعة الشروط المطلوبة على النحو التالي :

1-درجة البكالوريوس من إحدى جامعات المملكة أو جامعات غير سعودية معترف بها بتقدير عام ” جيد جداً ” .

2-ألا يتجاوز عمر المتقدمة 30 عام .

3-إجتياز إختبار الكلية والمقابلة الشخصية .

4-الحصول على ما لا يق عن مستوى ” VI ” في اختبار الكفاءه اللغوية باللغة الصينية .

وأشارت الجامعة ، أن درجة البكالوريوس يجب أن تكون في إحدى التخصصات التالية : اللغة الصينية وآدابها ، أو اللغة الصينية ، أو تدريس اللغة الصينية كلغة ثانية أو كلغة أجنبية ، أو الترجمة بين اللغتين الصينية والعربية ، أو الترجمة بين اللغتين الصينية والإنجليزية .