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ارتفاع مبيعات ساماكو لامبورجيني في المملكة

ارتفاع مبيعات ساماكو لامبورجيني في المملكة
الرياض(صدى):

شهدت مبيعات سيارات شركة ساماكو وكيل سيارات لامبورجيني في المملكة ارتفاع ملحوظ خلال العام الجاري 2019 مقارنةً بالعام الماضي .

ووفقاً لبيانات الشركة ، فقد تخطت نسبة المبيعات 35% مقارنةً بالأسواق القريبة خاصةًمن سيارات اوروس ، فيما زادت مبيعات لامبورجيني بنسبة 8% مقارنةً بالعام الماضي أيضاً .

ولم تذكر الشركة عدد السيارات بشكل دقيق ، ولكنها أكدت أن سوق السيارات في المملكة بات الأكثر رواجاً مما يشجع على ضخ المزيد من الإستثمارات مع عامل الإستقرار الذي تشهده المملكة .


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