شراكة جديدة بين ” الجميح ” و ” أمريكان اكسبريس “

الرياض(صدى):

أعلنت شركة الجميح للسيارات توقيع شراكة مع شركة أمريكان إكسبريس العالمية للخدمات المالية ، وذلك في خطوة جديدة لدعم عملاء سيارات كاديلاك .

وبموجب هذه الإتفاقية يدفع العميل مبلغ لا يقل عن 3آلاف ريال من مبلغ السيارة عبر بطاقة أمريكان إكسربيس من قيمة السيارة ،ليحصل في المقابل على دعم مادي على السيارة المختارة بالإضافة إلى ضمان 5 سنوات دون حساب عدد الكيلوميترات التي ستقطعها السيارة .

من جانبه، أكد الشيخ وليد العبدالله الجميح، المدير التنفيذي لعمليات التشغيل، أن هذه الخطوة ضمن عروض الجميح لتقديم تسهيلات لعملائها بالتعاون مع أبرز العلامات التجارية ، مشيراً إلى أن أعضاء أمريكان إكسبريس زيارة الموقع الالكتروني لكاديلاك الجميح أو زيارة معارض كاديلاك في كافة مدن المملكة للتعرف على عروض الشركة .